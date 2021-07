Am Sonntag kann Djokovic im 30. Grand-Slam-Finale seiner Karriere den 20. Titel gewinnen und in der Bestenliste mit den gemeinsam führenden Federer und Rafael Nadal (Spanien) gleichziehen. Zudem käme er nach den Siegen in Melbourne und Paris dem Golden Slam - dem Gewinn aller vier Major-Turniere in einem Jahr sowie der Goldmedaille im Olympia-Einzel - einen Schritt näher. Dies war bislang nur Steffi Graf 1988 gelungen.