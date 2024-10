Tennis: Schimpfender Zverev in Schanghai eine Runde weiter

Zverev zeigte sich dabei aber emotional aufgewühlt und legte sich mit dem Stuhlschiedsrichter an. Im Achtelfinale trifft der Weltranglistendritte nun auf David Goffin (Belgien). Für Zverev, der während des Laver Cups in Berlin über Fieber und Husten geklagt hatte, und vor dem Turnier eine einwöchige Krankheitspause wegen einer Lungenentzündung einlegen musste, war es gegen Griekspoor von Beginn an ein hartes Stück Arbeit.