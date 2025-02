Alexander Zverev beim Achtelfinal-Aus in Acapulco außer Form

Zverev könnte in den kommenden Monaten Sinner an der Spitze der Weltrangliste ablösen. Der Italiener, der Zverev im Endspiel von Melbourne in drei Sätzen besiegt und damit den Traum des Deutschen vom ersten Grand-Slam-Titel wieder einmal zerstört hatte, ist nach seinem Deal mit der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada erst einmal außen vor und kehrt erst im Mai beim Masters-1000-Turnier in Rom zurück. Diese Chance wiegt für Zverev derzeit offenbar eher als Hypothek denn als Chance: