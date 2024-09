WTA - Tennis: Siegemund verpasst Finalsieg in Thailand

Siegemund hatte beim mit 267.082 US-Dollar dotierten Turnier in Hua Hin in der zweiten Runde Schwerstarbeit verrichten müssen und war nach einem Dreisatz-Krimi über 4:09 Stunden gegen die Chinesin Wang Xiyu ins Viertelfinale eingezogen. Es war die längste Partie auf der WTA-Tour seit dreizehn Jahren. Für zwei weitere Runden reichte die Kraft, im Finale war Sramkova in 1:56 Stunden allerdings zu stark.