Zverev und Becker kritisieren Zoff im Tennis

Tennis-Spielergewerkschaft mit Klagen

Neben Becker äußert sich auch Zverev

Weil die Profispieler, so der Wortlaut in dem aggressiv formulierten Statement, in einem schädlichen System "gefangen" seien. Ein System, "das ihr Talent ausnutzt, ihre Einkünfte unterdrückt und ihre Gesundheit und Sicherheit gefährdet". So würden nach Angaben der Gewerkschaft nur gut 17 Prozent der Einnahmen im Profitennis an die Aktiven ausgeschüttet, in anderen Sportarten läge der Wert teils bei über 50 Prozent. Das Tennis sei also "kaputt", schloss PTPA-Exekutivdirektor Ahmad Nassar.