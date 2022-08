Denn diese Serena Jameka Williams spielt in New York ihr letztes Grand Slam-Turnier. Dies hatte die 40-Jährige in einem Essay im Modemagazin "Vogue" (hier der Essay im Original) bekanntgegeben. Sie fühle “großen Schmerz”, schrieb Williams darin. Sie sei “hin- und hergerissen”, wolle nicht, “dass es zu Ende” gehe. Zugleich freue sie sich jedoch “auf das, was als nächstes kommt”, so Williams.