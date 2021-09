Der Weltranglistenzweite Medwedew bezwang den Weltranglistenersten Djokovic am Sonntag in New York mit 6:4, 6:4, 6:4 und holte den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Djokovic verpasste durch die überraschend deutliche Niederlage den Grand Slam aus Siegen bei allen vier Grand-Slam-Turnieren in einem Kalenderjahr. Das war zuletzt dem Australier Rod Laver 1969 gelungen.