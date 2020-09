Triumph für Dominic Thiem: Der Tennisprofi aus Österreich hat die US Open in New York gewonnen. Im Finale setzte sich der 27-Jährige nach 4:01 Stunden mit 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 und 7:6 (8:6) gegen den Hamburger Alexander Zverev durch. Für Thiem war es der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier - ein Erfolg, den Zverev somit verpasst hat.



"Es war ein harter Kampf. Ich wünschte, du hättest ein paar Fehler mehr gemacht, damit ich diese Trophäe in die Höhe halten kann", sagte Zverev in Thiems Richtung, kurz darauf brach er in Tränen aus. "Ich bin sicher", fügte er an, "dass meine Eltern daheim stolz auf mich sind, auch wenn ich verloren habe. Eines Tages werde ich die Trophäe mitbringen."