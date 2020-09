Erstmals ließ der wegen seiner oft kühlen Ausstrahlung bei Tennis-Fans lange als arrogant wahrgenommene ATP-Weltmeister von 2018 an diesem Tag in Wimbledon erkennen, dass er in Wahrheit hochsensibel und verletztlich ist. "Ich dachte, wir wären Freunde!", flüsterte er tief erschüttert. Weil er einfach nicht fassen konnte, dass Apey ihn nach sieben Jahren nicht einvernehmlich zum Management von Roger Federer wechseln ließ. Mit seiner Konzentration auf Tennis war es monatelang vorbei .