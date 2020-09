Mitfavoritin Naomi Osaka aus Japan steht ebenfalls im Achtelfinale. Die New-York-Siegerin von 2018 rang in der dritten Runde Marta Kostjuk aus der Ukraine mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 nieder. Osaka trug vor und nach dem Match wieder eine Mund-Nase-Maske, auf der der Name eines schwarzen Opfers von Rassismus in den USA stand. Dieses Mal gedachte sie Ahmaud Arbery, der im Alter von 25 Jahren in South Georgia erschossen worden war.