Es ist der erste Titelgewinn einer Deutschen im Doppel von Flushing Meadows seit Claudia Kohde-Kilsch, die 1985 gemeinsam mit Helena Sukova aus der damaligen Tschechoslowakei den Titel holte. 2016 feierte Siegemund im Mixed an der Seite des Kroaten Mate Pavic den Turniersieg in New York.