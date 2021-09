Tennisprofi Oscar Otte hat mit seinem Achtelfinal-Einzug bei den US Open für ein historisches Ereignis gesorgt. Zum ersten Mal seit dem Beginn der Aufzeichnungen der Ergebnisse in der Qualifikation im Jahr 1982 stehen drei Qualifikanten bei dem Grand-Slam-Turnier in New York in der Runde der besten 16. Otte setzte sich am Samstag gegen den Italiener Andreas Seppi mit 6:3, 6:4, 2:6, 7:5 durch.