Peter Gojowczyk sprang wild jubelnd in die Luft und schrie seine Freude heraus: Der 32 Jahre alte Qualifikant hat am verregneten dritten Turniertag der US Open für ein Glanzlicht gesorgt. Der Münchner schlug den Serben Dusan Lajovic (Nummer 40 der Weltrangliste) mit 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4 und trifft nun auf den Schweizer Henri Laaksonen. Zuvor waren Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer in der zweiten Runde gescheitert.