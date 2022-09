Zum Karriere-Ende von Williams : "Glückstränen" der Größten

Für Williams war die gesamte Woche in New York großartig. Aufgrund von Verletzungen hatte sie seit einem Jahr kaum spielen können. Nun besiegte sie die Nummer 80 und Nummer zwei der Welt. "Diese Woche war wirklich großartig. So viel Unterstützung, so viel Liebe. Ich bin so dankbar dafür", meinte Williams.