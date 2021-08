Sie hatten Großes vor, die Veranstalter der US Open. Passend zu New York, dieser Metropole, die weltweit ihresgleichen sucht. Insgesamt rund 750.000 Zuschauer sollten von Montag an 14 Tage lang die Eingangstore des Billie Jean King National Tennis Center im Stadtteil Queens passieren. So viele, wie zuletzt 2019, als Corona noch gänzlich unbekannt war. Impfnachweis oder negative Tests seien nicht notwendig, hieß es am Mittwoch. Ebensowenig Masken. Und alles sei mit dem Gesundheitsamt abgesprochen.