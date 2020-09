Nun geht ihr Blick zu den French Open in Paris (ab 27. September). Kerber hatte sich nach ihren vorangegangenen drei Matches in New York durchaus in den Kreis der Mitfavoritinnen gespielt. Gegen die formstarke Brady geriet sie aber schnell unter Druck und verlor den ersten Satz nach 22 Minuten. Brady blieb auch im zweiten Satz am Drücker.