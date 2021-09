Aber seit Zverev Gold bei Olympia in Tokio gewonnen hat, wirkt er wie verwandelt. Der mitunter so trotzige Hitzkopf ist abgekühlt, auf einmal ganz cool. So hat der Weltranglistenvierte seit Tokio nun den 15. Sieg in Serie geholt und steht nach seinem 6:4, 6:4 und 7:6-Erfolg über den Italiener Jannik Sinner im Viertelfinale der US Open.