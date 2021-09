Alexander Zverev ist derzeit nicht zu stoppen. Mit dem 16. Sieg in Serie zieht der Tennis-Olympiasieger bei den US Open ins Halbfinale ein. Die deutsche Nummer 1 feierte gegen den Südafrikaner Lloyd Harris seinen 16. Sieg in Serie - inklusive des Gewinns der Goldmedaille in Tokio und des Triumphs beim Masters in Cincinnati.