Der inzwischen 34-jährige Serbe hat in diesem Jahr bereits bei den Australian Open, den French Open und in Wimbledon triumphiert. Gewinnt er auch in New York, hätte Djokovic geschafft, was in der über hundertjährigen Geschichte der Grand Slams erst fünf Spielerinnen und Spielern gelungen war. 1969 war es Rod Laver bei den Männern der bisher letzte, 1988 Steffi Graf bei den Frauen.