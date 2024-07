Tennis: Alcaraz ist erster Finalist in Wimbledon

Sein Finalgegner wird der Sieger aus dem Duell zwischen dem serbischen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und dem italienischen Außenseiter Lorenzo Musetti. Apropos Italien : Schon am Samstag will Jasmine Paolini bei den Damen für den ersten italienischen Wimbledonsieg überhaupt sorgen. Die French-Open-Finalistin strebt gegen Barbora Krejcikova ( Tschechien ) ihren ersten Grand-Slam-Titel an.