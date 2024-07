Sieg gegen Paolini: Krejčíková triumphiert in Wimbledon

Die Liste der Siegerinnen beim traditionsreichen Tennis-Turnier in Wimbledeon hat einen neuen Eintrag. Barbora Krejčíková hat zum ersten Mal den Rasenklassiker in London gewonnen. In einer ausgeglichenen Partie besiegte die Tschechin Jasmine Paolini aus Italien mit 6:2, 6:2 und 6:4.