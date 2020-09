Spätestens seit der Infektionsexplosion in Bergamo und Mailand wird nachvollziehbarerweise kein politischer Verantwortlicher vorschnell eine Sportveranstaltung mit Zuschauern erlauben. Kein Wunder also, dass ein Start der Wimbledon Championships Ende Juni auch den Entscheidungsträgern im All England Lawn Tennis and Croquet Club angesichts der Corona-Pandemie kaum mehr realistisch erschien. Zumal niemand voraussagen kann, wann die derzeit über die ganze Welt verstreuten Profis wieder ohne Aus- und Einreise-Beschränkungen nach England fliegen können.