Wimbledon: Zverev mit klarem Auftaktsieg, Kerber draußen

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev gewinnt sein Auftaktmatch in Wimbledon.

Alexander Zverev ist der Einstieg in den Rasen-Klassiker von Wimbledon mühelos geglückt. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Dienstag in der ersten Runde mit 6:2, 6:4, 6:2 gegen den Spanier Roberto Carballes Baena durch.