Am vergangenen Wochenende hatte Zverev das deutsche Davis-Cup-Team zum 3:1-Sieg im Erstrundenspiel in Brasilien geführt. Weiter geht es nun beim Turnier in Indian Wells. In Kalifornien beginnen die Erstrunden-Partien am Donnerstag. Zverev wird aber zunächst ein Freilos erhalten und erst in der zweiten Runde einsteigen.