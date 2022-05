Schließlich hat der 19 Jahre alte Spanier zuletzt erst im Viertelfinale sein großes Idol Rafael Nadal und dann im Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic besiegt. "Dieser Centre Court hat 15 Jahre lange Rafael Nadal gehört, die nächsten 15 Jahre wird er wahrscheinlich Carlos Alcaraz gehören", sagte die deutsche Nummer eins, die das Turnier in Madrid 2021 gewinnen konnte. In diesem Jahr hatten dem 25-Jährigen nur wenige den Einzug ins Finale zugetraut. Noch in der vergangenen Woche schied er beim Turnier in München sang- und klanglos in seinem Auftaktmatch aus.