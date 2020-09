Vieles bis alles spricht dabei für den 27-jährigen Thiem - und vielleicht liegt genau dort die Chance für Zverev, der erstmals während dieser so merkwürdigen US Open als Außenseiter in ein Match geht. Denn im direkten Vergleich führt Thiem klar mit 7:2. Doch auf die Statistik will sich Thiem nicht verlassen: