Tennis - Shanghai: Zverev scheitert an Goffin

Aus im Achtelfinale: Alexander Zverev beim Tennis-Masters-Turnier in Shanghai.

Alexander Zverev schüttelte genervt den Kopf und verschwand augenblicklich in den Katakomben der Arena in Shanghai. Die schwere Niederlage gegen Leichtgewicht David Goffin, sie setzte Deutschlands bestem Tennisspieler zu. Der Traum vom Masterstitel in China ist nach einer 4:6, 5:7-Pleite im Achtelfinale gegen den stark auftrumpfenden Belgier geplatzt.