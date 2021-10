Zverev setzte sich im Achtelfinale in Indian Wells in nur 61 Minuten mit 6:1, 6:3 gegen Gael Monfils durch und hat damit 20 seiner vergangenen 21 Matches gewonnen. Einzig bei den US Open hatte er sich zuletzt im Halbfinale dem Weltranglistenersten Novak Djokovic geschlagen geben müssen.