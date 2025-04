In der Woche zuvor hatte Zverev sich mit dem Turniersieg in München aus der Formkrise gekämpft, in Madrid will er nachlegen - und die Chancen stehen so günstig wie selten zuvor. Branchenführer Jannik Sinner (Italien) fehlt gesperrt, Carlos Alcaraz (Spanien) verletzt. Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien) und Titelverteidiger Andrej Rublew sind bereits ausgeschieden.