EM-Testspiel: Überlegene DFB-Elf nur 0:0 gegen Ukraine

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat vor der Heim-EM einen kleinen Dämpfer erlitten. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann musste sich elf Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland gegen die Ukraine mit einem 0:0 begnügen. Damit verpasste die DFB-Elf in Nürnberg den dritten Erfolg in Serie. Die EM-Generalprobe erfolgt am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland.