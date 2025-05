Abschied von Rekordspieler: FC Bayerns Thomas Müller sagt Servus

Spielen durfte Thomas Müller beim FC Bayern zuletzt nur noch in Teilzeit. Aber reden durfte er in Vollzeit - sollte er sogar, weil das keiner so gut kann wie er. Und schon gar nicht so amüsant.

Letztes Heimspiel Müllers am Samstag

Am Samstag, 18.30 Uhr, gegen Borussia Mönchengladbach (ausführlicher Bericht im aktuellen sportstudio ab 22.30 Uhr ), bei seinem letzten Pflichtspiel in der Arena, wird Müller noch einmal in all seinen Rollen zu bestaunen sein: als Spieler, Redner, Meister und Mann der Rekorde, der mit 35 Jahren Abschied nehmen muss, weil der FC Bayern ihm keinen neuen Vertrag gibt.

Beim letzten Bayern-Einsatz aufs Kicken konzentrieren

Gesagt hat Müller das nicht in einem ruhigen Studio, sondern in einem sogenannten Field-Interview bei "Sky" am Rasenrand kurz nach dem Abpfiff des turbulenten 3:3 in Leipzig am vergangenen Samstag.