Champion-League-Viertelfinale: Müller als Musiala-Ersatz?

An gleich mehrere Mutmacher haben sie beim FC Bayern auf ihrer Internetseite erinnert: an große Spiele und Titelgewinne in der Champions League , bei denen Leistungsträger fehlten.

Sogar ein Schwarz-Weiß-Foto von 1975 mit dem Henkelpott und der damaligen Münchner Mannschaft mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier nach dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister soll die Hoffnung stärken.

Damals waren dem FC Bayern die Leistungsträger Björn Andersson und Uli Hoeneß jeweils wegen Knieverletzungen weggebrochen, wenngleich erst während der ersten Halbzeit des Finals gegen Leeds United.

Doch auch ohne sie gelang ein 2:0 und damit der zweite Gewinn der wichtigsten Trophäe im Vereinsfußball für die Münchner nach 1974.

Bayerns sieben Ausfälle gegen Inter

Der Quervergleich zu den alten Zeiten hinkt aber schon allein deshalb, weil die aktuelle Münchner Mannschaft am Dienstag, 21 Uhr (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23 Uhr) , im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand auf gleich vier Leistungsträger verzichten muss - und zwar von Beginn an.

Torwart Manuel Neuer, Innenverteidiger Dayot Upamecano, Linksverteidiger Alphonso Davies und Offensivkünstler Jamal Musiala fallen allesamt verletzt aus. Zu diesem Achsenbruch hinzu kommen die Absenzen von Hiroki Ito und Kingsley Coman. Aleksandar Pavlovic war im Abschlusstraining zumindest anfangs dabei.

Die Jungs, die anfangen gegen Inter, werden Bayern-München-Spieler und talentierte Spieler sein. „ Bayern-Trainer Vincent Kompany

Immerhin scheint einem Einsatz der zuletzt ebenfalls angeschlagenen Harry Kane und Leon Goretzka nichts im Wege zu stehen.

Bayern-Trainer Kompany betont die Chancen

Dennoch stellt sich die Personallage vor dem ersten Vergleich mit dem Italienischen Meister knifflig dar für Vincent Kompany . Klagen aber, findet der Trainer, bringe nichts.

Er sagt wegen der nach wie vor gegebenen Aussichten auf den Gewinn der Meisterschaft und bestenfalls auch des Finals in Europas Eliteliga am 31. Mai in der eigenen Arena: "In den nächsten sechs Spielen in der Bundesliga und in der Champions League wollen wir unsere Chance nutzen."

Müller will "alles geben"

Und Thomas Müller verspricht schon: "Dafür werde ich alles geben." Die Frage ist nur: Darf er das nun auch in einer Hauptrolle und nicht nur als Ergänzungsspieler?

Müller steht besonders im Fokus und damit die Frage, ob er als Alternative zu Musiala im offensiven Mittelfeld ausgerechnet jetzt von Beginn an ran darf, nachdem gerade sein Abschied zum Saisonende verkündet wurde.

Viele bekannte Gesichter bei Inter

Kompany hatte sich in der Vergangenheit meist für den 35 Jahre alten Routinier entschieden, wenn Musiala nicht zur Verfügung stand. Wie auch beim 3:1-Bundesligasieg in Augsburg am Freitag, als er Müller einwechselte, nachdem sich Musiala einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hatte.

Ob Müller aber nun von Anfang an auflaufen wird gegen Inter mit den Ex-Bundesligaprofis Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram und Marko Arnautovic sowie dem neuen deutschen Nationalspieler Yann Bisseck und den ehemaligen Bayern-Profis Yann Sommer und Benjamin Pavard?

Trainer Kompany ließ sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel nicht in die Startelf-Karten schauen. Joshua Kimmich und Kane rechnen mit Müller, dieser werde ab sofort "eine wichtige Rolle spielen", glaubt Kane.

Improvisation in Bayerns Abwehr

In der Abwehr muss Kompany sogar noch mehr improvisieren. Min-jae Kim und Eric Dier sind als Duo in der Innenverteidigung zu erwarten und Josip Stanisic hinten links. Der eigentliche Rechtsverteidiger hatte die Rolle auf der gegenüberliegenden Seite schon in Augsburg solide übernommen.

Im Tor wird Neuer durch Jonas Urbig vertreten. Seine beiden Einsätze im Achtelfinale gegen Leverkusen hatte der 21-Jährige gut gemeistert. Ob ihn das zweite Schwarz-Weiß-Foto auf der F-Bayern-Internetseite vom Finale 1975 zusätzlich bestärkt? Es zeigt Torwart Maier mit Beckenbauer bei einer Rettungstat.

