Tuchel als Nationaltrainer in England: Was bekannt ist

Dem Vernehmen nach beginnt der frühere Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Bayern sein neues Abenteuer erst zum Jahreswechsel. Die letzten beiden Nations-League-Spiele in Griechenland und gegen Irland Mitte November sollen die Three Lions noch unter Interimstrainer Lee Carsley absolvieren. Carsley hatte nach dem Rücktritt von Gareth Southgate im Anschluss an das verlorene EM-Finale gegen Spanien zunächst den Job übernommen, konnte aber nicht überzeugen. Nach dem peinlichen 1:2 gegen Griechenland in der Vorwoche intensivierte die Verbandsspitze wohl ihr Werben um Tuchel.