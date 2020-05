Auf die Wichtigkeit der Handhygiene wies er übrigens schon hin, als Philipp Lahm und Co. zur WM 2014 das Campo Bahia in Brasilien bezogen. Der 52-Jährige erinnert sich: "In Brasilien ist die Infektionssituation eine andere als in Deutschland, weil der Körper mit neuen Erregern in Berührung kommt. Also haben wir die Spieler darauf hingewiesen, sich mehrfach am Tag gründlich mit Seife die Hände zu waschen. Und wir haben Desinfektionsmittel verteilt." Diesmal werden solche Maßnahmen nicht genügen.