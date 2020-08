Das ZDF-Tippcenter mit der Nations League

Die vier Gruppensieger spielen im Juni 2021 in einem Final Four den Nations-League-Sieger aus. Die vier Gruppenletzten steigen in die Liga B ab.



Hier spielen, ebenfalls in vier Vierergruppen unterteilt: Österreich, Norwegen, Nordirland, Rumänien, Tschechien, Schottland, Slowakei, Israel, Russland, Serbien, Türkei, Ungarn, Wales, Finnland, Irland und Bulgarien.



Alle anderen Teams spielen in den Ligen C und D und sind im Tippcenter nicht berücksichtigt.



-> Offizielle Seite der Nations League