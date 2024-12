Der 27 Jahre alte Fan Zhendong und die 30-jährige Chen Meng gewannen bei den Olympischen Spielen in Paris jeweils die Goldmedaille im Einzel- und Team-Wettbewerb. Danach legten beide eine Pause ein und verzichteten unter anderem auf ihre Teilnahmen an WTT-Wettbewerben wie dem Grand Smash, der höchsten Turnierkategorie, in Peking oder dem Champions-Turnier, der zweithöchsten Turnierkategorie, im November in Frankfurt am Main.