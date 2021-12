Und nun, zehn Jahre später, Timo Boll ist inzwischen 40 Jahre alt, Familienvater und wohl der berühmteste Deutsche in China, spielt er so phänomenal wie eh und je. Zuletzt gewann er in Houston in den USA zum zweiten Mal in seiner erstaunlichen Karriere WM-Bronze - und das trotz einer Rippenbogen- und Bauchmuskelentzündung.