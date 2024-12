Tischtennis-Talent:Kaufmann: "Will meinen eigenen Weg gehen"

Kaufmann: Also ich finde die Rolle steht mir noch nicht so ganz, einfach weil Timo über seine ganze Karriere super gute Ergebnisse geliefert hat und ich es jetzt schwierig finde, diesen Vergleich zu bringen. Also klar, ich bin talentiert und klar, ich kann vieles erreichen, das möchte ich auch nicht leugnen. Aber ich will halt auch meinen eigenen Weg gehen in meinem Tempo und gar nicht so in diesen Vergleich rein. Wir sind einfach zwei verschiedene Menschen.