Für den früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov ist die Tischtennis-WM in Katar vorzeitig beendet. Wegen einer Bandscheibenverletzung schied der 36-Jährige zunächst im Doppel mit Patrick Franziska gegen die beiden Australier Hwan Bae und Aditya Sareen aus (0:3).

Direkt nach dieser Niederlage sagte Ovtcharov auch seinen Start im Einzel ab. Dort hätte er eigentlich in der ersten Runde gegen den Österreicher Daniel Habesohn spielen müssen.

Wer an Parkinson erkrankt, leidet oft an einem Zittern der Hände und hat Proleme beim Laufen. Auch der ganze Körper kann langsam versteifen. Beim Tischtennis aber verschwinden all diese Symptome.

08.04.2025 | 2:06 min