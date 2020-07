IOC-Präsident Thomas Bach sprach von einem "Gänsehauterlebnis", das die Welt am Donnerstag erwartet und pries erneut die Chancen, die die Spiele in Tokio bieten. "Wenn alles seinen richtigen Weg geht, wird Olympia in Tokio das erste Fest nach Corona, das die Welt vereint", sagte Bach und sprach von einem "besonderen Meilenstein für die ganze Welt".