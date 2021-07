Sakamoto und Yamaguchi, das betonen die beiden noch, sind Freiwillige aus internationaler Leidenschaft. Das kauft man ihnen bedingungslos ab, so groß ist die Verve, mit dem sie von Olympia reden. Und so sind es vermutlich die Freiwilligen, die etwas Liebe in die nun mehr Zwangsehe zwischen Olympia und Tokio bringen.