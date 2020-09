Brady verlässt die New England Patriots nach 20 Jahren. "Auch wenn sein Weggang immer als Möglichkeit erschien, ist es nun ein Schock, dass seine Zeit in New England zu Ende geht", schrieben die Patriots in einer ersten Reaktion auf ihrer Homepage. "Es ist schwer, sich ihn in einem anderen Trikot vorzustellen."



Der in Kalifornien geborene Brady wurde in seiner Zeit bei den Patriots viermal zum wertvollsten Spieler (MVP) des Super Bowls gekürt. Brady hält in der NFL mehrere Rekorde, unter anderem ist er der älteste Spielmacher, der den Super Bowl gewann.