Und wenn auch die Menschen am Streckenrand sich nicht immer vorbildlich im Sinne der Corona-Etikette verhalten haben, die Akteure auf den dreieinhalbtausend Kilometern Straße - sie taten es. Sie lebten in ihrer eigenen Blase, und sehr bald hatten sie die strengen Regeln verinnerlicht. Ein Beispiel: Tony Martin vergaß nach der Sturzorgie in Nizza zu Beginn zunächst noch seine Maske zum Interview, das passierte ihm jedoch dann nicht noch einmal.