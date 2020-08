Das Robert-Koch-Institut stufte am Montagabend die Regionen Ile-de-France (dazu gehört Tour-Zielstadt Paris) und Provence-Alpes-Cote d'Azur (dazu gehört der Tour-Startort Nizza) als "Risikogebiete" ein, also Gebiete, "in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht". Von nicht-essenziellen, touristischen Reisen wird darum abgeraten.