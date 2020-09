Zwei Personen befanden sich demnach am Montagabend in Polizei-Gewahrsam - bei ihnen seien "viele Gesundheitsprodukte und Medikamente gefunden worden", darunter insbesondere eine "Methode, die man als Doping bezeichnen könnte". Die Unterkunft des Teams soll bereits am Mittwoch noch während der laufenden Frankreich-Rundfahrt untersucht worden sein. Emmanuel Hubert, General-Manager bei Arkea-Samsic, wollte sich am Montag zu den Entwicklungen nicht äußern.