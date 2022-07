Während die Sportlerinnen an den ersten beiden Tagen Flachetappen zurücklegen, wird die Strecke an Tag drei hügelig. Nach der Flachetappe am fünften Renntag, die außerdem die längste Strecke vorweist, wird es am Freitag in Etappe sechs wieder hügelig. Den Abschluss des Rennens bilden die Bergetappen in den Vogesen an den letzten beiden Wettkampftagen. Ein Überblick über die Etappen der Tour de France der Frauen: