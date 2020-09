In einem Showdown für die Geschichtsbücher hat Tadej Pogacar seinem Kumpel und Landsmann Primoz Roglic den sicher geglaubten Tour-de-France-Sieg abgejagt. Pogacar nahm als Gewinner des Bergzeitfahrens dem Mann in Gelb rund zwei Minuten ab und wird am Sonntag in Paris als erster slowenischer Sieger der Frankreich-Rundfahrt in die Historie eingehen.