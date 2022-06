Dass Testosteron in vielen Sportarten die Leistungsfähigkeit erhöhe und dass der Körper eines Menschen in der Pubertät unter Testosteroneinwirkung zum Teil irreversible Veränderungen durchmache, seien aber nun mal biologische Fakten. "Die Biologie kann man nicht wegdiskutieren", sagt Steinacker, der auch nicht ausschließen will, "dass es da in bestimmten Staaten auch immer wieder Ideen gibt, so etwas auszunutzen".