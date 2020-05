In Spanien ist das Gesundheitssystem teilweise wegen der Corona-Krise bereits kollabiert. Das Land betrauert mehr als 13.000 Tote durch das tückische Virus, obwohl die Ausgangssperre seit drei Wochen viel drastischer als in Deutschland ausfällt. In den Krankenhäusern fehlt es an Equipment, teils auch an Personal. Das Kindermädchen von Frodenos Familie hatte sich freiwillig gemeldet, um wieder in ihrem erlernten Beruf als Krankenschwester zu arbeiten, doch dann war in ihrem Hospital nicht einmal eine Schutzmaske vorhanden. Der Ironman-Weltmeister hat geholfen, zuletzt 2000 Masken aufzutreiben.