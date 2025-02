Triathletin Simmonds: Gedopt durch Sex?

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Simmonds vorläufig gesperrt

Nach dem positiven Test ist Simmonds vorläufig gesperrt. Sie bestreitet jegliche Absicht und beantragte die Öffnung der B-Probe. Simmonds sagte, ihr Partner habe das Präparat ohne ihr Wissen eingenommen. Sowohl am Tag der Probe am 8. Dezember im Vorfeld der Weltmeisterschaft über die halbe Ironman-Distanz in Taupo/Neuseeland als auch am Tag davor sei das Paar intim geworden, wodurch die Kontamination zu erklären sei.